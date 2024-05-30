«Ъ» сообщил о деле против разведчиков из-за похищения и убийства девушки

По версии следствия, старший лейтенант Жамидулов и действовавший по его приказу рядовой Дорожкин убили 23-летнюю жительницу ЛНР, поскольку офицер опасался, что она раскроет их связь его жене. Тело он приказал подорвать гранатами

В Южном окружном военном суде рассмотрят дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, которых обвиняют в похищении и убийстве жительницы ЛНР Валентины Давроновой, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

В карточке дела говорится, что оно поступило в суд 16 мая. Судебное заседание назначено на 5 июня. Согласно базе суда, Жамидулова и Дорожкина обвиняют по ч. 1 ст. 126 (похищение человек; до пяти лет лишения свободы), п.в, д, ж ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц и сопряженное с похищением; вплоть до пожизненного лишения свободы), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 33, п. в, д, ж ч. 2 ст. 105 (подготовка убийства и подстрекательство к нему), п. а ч. 2 ст. 244 УК (надругательство над телом умерших группой лиц; до пяти лет лишения свободы).

Как пишет «Ъ», в материалах дела сказано, что Айдыну Жамидулову 28 лет, он — уроженец Казахстана, проживал в Псковской области. Имеет высшее образование, женат, воспитывал двух дочерей. В январе 2022 года он подписал контракт с Минобороны и проходил службу в звании старшего лейтенанта в должности командира парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ.

В конце 2022 года в соцсетях и СМИ распространилось видео, где офицер Жамидулов декламировал стихотворение собственного сочинение, посвященное участникам военной операции. В публикациях говорилось, что он был мобилизован из Оренбургской области и стал командиром разведывательного взвода ВДВ, до этого работал сварщиком. Алексей Дорожкин был мобилизован 1 января 2023 года. Рядовой, служил в должности старшего разведчика ВДВ.

«Коммерсантъ» сообщает, что, по версии следствия, вечером 13 января 2023 года Жамидулов вместе с другими военными, в том числе Дорожкиным, распивали спиртное в луганском кафе «Радуга». В это время в заведение пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой у Жамидуловым ранее были интимные отношения.

Между девушкой и офицером начался конфликт. Опасаясь, что она сообщит об их связи его супруге, Жамидулов решил разобраться с Давроновой, говорится в материалах дела. Подчиненным он сказал, что отвезет ее к нынешнему молодому человеку. Девушку посадили в кузов «КамАЗа», когда грузовик приехал в часть, офицер связал ей руки скотчем. Дорожкин, который поехал с ними, по приказу Жамидулова заклеил Давроновой глаза.

Следствие отмечает, что, чтобы избежать вопросов подчиненных и придать свои действиям правомерный вид, офицер сказал им, что девушка с 2018 по 2021 год служила в ВСУ, на ее теле есть татуировки с украинской символикой, а также что она занимается разведкой в интересах украинской стороны.

В бане Жамидулов нанес Давроновой около двух десятков ударов ножом в разные части тела. В это время туда зашел боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев (его дело будет слушаться отдельно). Жамидулов приказал ему добить девушку, Плещеев, опасаясь негативных последствий со стороны старшего офицера, но не желая смерти девушки, ударил ее своим ножом в область левого плеча и правой ноги.

Позже в баню зашел Дорожкин, Жамидулов приказал ему завершить начатое. Плещеев вышел из помещения, и рядовой убил девушку ударом ножа в область сердца, пишет газета.

Убедившись, что Давронова мертва, старший лейтенант приказал подчиненным вывезти тело за пределы пункта временной дислокации и подорвать тремя гранатами Ф-1, чтобы ее невозможно было опознать и определить причину смерти. Однако преступление удалось раскрыть «буквально по горячим следам», всех троих задержали, а затем военный суд их арестовал.