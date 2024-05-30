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Военная операция на Украине ,  
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Путин вручил звезду назвавшему себя «молодым еще» 100-летнему ветерану

Сюжет
Военная операция на Украине

Путин вручил звезду назвавшему себя «молодым еще» 100-летнему ветерану
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Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» — знак отличия к званию Героя России столетнему ветерану из Дагестана Ибрагиму-Паше Садыкову.

«Мне сейчас 100 лет и пять месяцев, я молодой еще», — заявил ветеран. Он рассказал, что обращался к министру обороны с просьбой отправить его на Украину «защищать Россию» — в годы Великой Отечественной войны он служил автоматчиком. Министр передал его запрос в махачкалинский военный комиссариат, где ветерану отказали, как так в ряды добровольцев сейчас берут мужчин в возрасте до 60 лет.

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Путин пожал ему руку, прикрепил медаль в ряд к множеству наград на форме ветерана и обнял его.

Глава государства в четверг в Екатерининском зале Кремля вручает государственные награды. Орденами, знаками отличия и почетными званиями отмечены более тридцати россиян.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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