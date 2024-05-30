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Политика ,  
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Путин наградил в Кремле бывших членов правительства

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды российским политикам, чиновникам и общественным деятелям, в том числе не вошедшим в новое правительство бывшим министрам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля. Всего орденами, знаками отличия и почетными званиями были отмечены более 30 человек.

Бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко наградили орденом Почета, экс-глава Минспорта Олег Матыцин получил орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени награжден бывший министр энергетики Николай Шульгинов.

Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко присвоено звание Героя труда.

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Столетнему ветерану Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паше Садыкову присвоили звание Героя России. Кроме того, званием Героя России удостоили бортинженера и космонавта Анну Кикину.

Звание «Мать-героиня» присвоили Ольге Верпаковской, многодетной матери из Тверской области. Она вместе с мужем воспитывает 14 детей.

Кроме того, Звезды Героев вручили нескольким военнослужащим.

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