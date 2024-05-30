Столетний ветеран из Дагестана встретится в Москве с Путиным
Ветеран Великой Отечественной войны, уроженец Дагестана Ибрагим-Паша Садыков направляется в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем телеграм-канале.
«Ветеран, который совсем недавно отметил свое 100-летие, сегодня готовится к знаковой встрече с президентом России», — написал Умавов.
В начале мая глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Путин удостоил Садыкова звания Героя России. В указе президента говорится, что ветерану присвоили такое звание «за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественно войны 1941-1945 годов, большой вклад в патриотическое воспитание молодежи».
12 января 2024 года Садыкову исполнилось 100 лет. Он родился в дагестанском селе Рутул. В годы Великой Отечественной войны отправился на фронт добровольцем. Он участвовал в битвах под Сталинградом, в Крыму, в боях под Курском. Садыков освобождал Киев, Львов, Западную Украину и Варшаву.
В апреле 1945 года он был задействован в боевых операциях на территории Германии. Фронтовик награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», медалью Жукова.
Путин – Госсовету: «Все должны работать, как на линии фронта»
Украинские военные рассказали о недостатках американских танков Abrams
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана. Видео
Актера Алексея Панина включили в реестр экстремистов и террористов
Как изменился товарооборот между Россией и Китаем за последние годы. Инфографика
Володин прокомментировал историю с раздеванием школьниц перед ЕГЭ
Минтруд раскрыл порядок выплаты «налогового кешбэка» для семей с детьми
Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею
«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Миллиардер Ларри Коннор решил спуститься к обломкам «Титаника»
Перегонщики назвали самые популярные для ввоза в Россию автомобили
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов