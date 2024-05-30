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Столетний ветеран из Дагестана встретится в Москве с Путиным

Столетний ветеран Великой Отечественной войны встретится в Москве с Путиным

Столетний ветеран из Дагестана встретится в Москве с Путиным
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Ветеран Великой Отечественной войны, уроженец Дагестана Ибрагим-Паша Садыков направляется в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем телеграм-канале.

«Ветеран, который совсем недавно отметил свое 100-летие, сегодня готовится к знаковой встрече с президентом России», — написал Умавов.

В начале мая глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Путин удостоил Садыкова звания Героя России. В указе президента говорится, что ветерану присвоили такое звание «за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественно войны 1941-1945 годов, большой вклад в патриотическое воспитание молодежи».

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12 января 2024 года Садыкову исполнилось 100 лет. Он родился в дагестанском селе Рутул. В годы Великой Отечественной войны отправился на фронт добровольцем. Он участвовал в битвах под Сталинградом, в Крыму, в боях под Курском. Садыков освобождал Киев, Львов, Западную Украину и Варшаву.

В апреле 1945 года он был задействован в боевых операциях на территории Германии. Фронтовик награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», медалью Жукова.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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