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Политика ,  
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Путин наградил российских послов в Египте и Израиле орденами Почета

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Почета российского посла в Египте Георгия Борисенко и посла в Израиле Анатолия Викторова. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Ордена вручили дипломатам за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

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Орден Почета был учрежден указом президента в марте 1994 года. Его вручают за достижения в научной деятельности, культуре, образовании, а также за особо плодотворную государственную деятельность.

Российский посол в Египте Борисенко работает в сфере дипломатии с 1990 года. Он занимал посты в посольстве в Швейцарии, постпредстве при ОБСЕ, возглавлял департамент Северной Америки в российской МИДе. На должность посла в Египте его назначили в апреле 2020 года.

Анатолий Викторов начал карьеру как дипломат в 1985 году, работал на различных позициях в центральном аппарате МИДа и за рубежом. Должность посла России в Израиле он занимает с апреля 2018 года.

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Теги
Россия орден Почета Египет Израиль дипломатия
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