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Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Актрису Анастасию Заворотнюк, которая умерла на 54-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщают агентства «РИА Новости» и ТАСС.

В пресс-службе Московского театра Олега Табакова на сообщения о том, что прощание с Заворотнюк пройдет в их театре, ответили, что этот вопрос еще не решен.

Жизнь и роли Анастасии Заворотнюк
Фотогалерея 
Анастасия Заворотнюк родилась в 1971 году в Астрахани в семье актрисы и телережиссера. Заворотнюк с детства интересовалась театром, занималась музыкой и танцами. В 1988 году она поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института, но спустя год бросила его и начала учебу в Школе-студии МХАТ на курсе Авангарда Леонтьева

«Пока у нас нет подтвержденной информации от нашего руководства. Если эта информация подтвердится, мы будем всех оповещать, что прощание пройдет в нашем театре. Пока точно сказать не можем», — пояснили в пресс-службе.

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Спорт
Анастасия Заворотнюк

Актриса родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Сначала она училась на историческом факультете в Астраханском государственном педагогическом институте, но позже решила сменить род деятельности и стать актрисой.

В 1993 году Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ и поступила в Московский театр Олега Табакова, где служила до 2004 года. За десять лет работы она сыграла почти в 30 спектаклях.

Всего актриса снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Однако самый большой успех актрисе принесла роль в ситкоме «Моя прекрасная няня», в котором она сыграла главную героиню — няню Викторию Прутковскую.

Кадр из сериала &laquo;Наследник&raquo;, 2001 год
Кадр из сериала &laquo;Моя прекрасная няня&raquo; (2004&ndash;2009)
Кадр из фильма &laquo;Код апокалипсиса&raquo;, 2007
Кадр из фильма &laquo;Шекспиру и не снилось&raquo;, 2007 год
Кадр из фильма &laquo;Гоголь. Ближайший&raquo;, 2009 год
Кадр из сериала &laquo;Аманда О&raquo;, 2010 год
Кадр из фильма &laquo;Служебный роман. Наше время&raquo;, 2011 год
Кадр из фильма &laquo;Мамы&raquo;, 2012 год
Кадр из сериала &laquo;Охота на гауляйтера&raquo;, 2012 год
Кадр из сериала &laquo;Наследник&raquo;, 2001 год
Кадр из сериала &laquo;Моя прекрасная няня&raquo; (2004&ndash;2009)
Кадр из фильма &laquo;Код апокалипсиса&raquo;, 2007
Кадр из фильма &laquo;Шекспиру и не снилось&raquo;, 2007 год
Кадр из фильма &laquo;Гоголь. Ближайший&raquo;, 2009 год
Кадр из сериала &laquo;Аманда О&raquo;, 2010 год
Кадр из фильма &laquo;Служебный роман. Наше время&raquo;, 2011 год
Кадр из фильма &laquo;Мамы&raquo;, 2012 год
Кадр из сериала &laquo;Охота на гауляйтера&raquo;, 2012 год
Кадр из сериала «Наследник», 2001 год
(Фото: «Киностудия «Еврофильм — сервис»)
Кадр из сериала «Моя прекрасная няня» (2004–2009)
(Фото: А-Медиа / Sony Pictures Intnernational)
Кадр из фильма «Код апокалипсиса», 2007
(Фото: Salon Films / Top Line Production)
Кадр из фильма «Шекспиру и не снилось», 2007 год
(Фото: Пеликан-фильм)
Кадр из фильма «Гоголь. Ближайший», 2009 год
(Фото: Золотой Век)
Кадр из сериала «Аманда О», 2010 год
(Фото: Star Media)
Кадр из фильма «Служебный роман. Наше время», 2011 год
(Фото: Квартал 95 / Леополис)
Кадр из фильма «Мамы», 2012 год
(Фото: Enjoy Movies)
Кадр из сериала «Охота на гауляйтера», 2012 год
(Фото: Беларусьфильм / Star Media)

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Анастасия Заворотнюк смерть актриса
Анастасия Заворотнюк фото

Анастасия Заворотнюк

актриса, телеведущая
3 апреля 1971 года
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