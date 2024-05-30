Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Актрису Анастасию Заворотнюк, которая умерла на 54-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщают агентства «РИА Новости» и ТАСС.
В пресс-службе Московского театра Олега Табакова на сообщения о том, что прощание с Заворотнюк пройдет в их театре, ответили, что этот вопрос еще не решен.
«Пока у нас нет подтвержденной информации от нашего руководства. Если эта информация подтвердится, мы будем всех оповещать, что прощание пройдет в нашем театре. Пока точно сказать не можем», — пояснили в пресс-службе.
Актриса родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Сначала она училась на историческом факультете в Астраханском государственном педагогическом институте, но позже решила сменить род деятельности и стать актрисой.
В 1993 году Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ и поступила в Московский театр Олега Табакова, где служила до 2004 года. За десять лет работы она сыграла почти в 30 спектаклях.
Всего актриса снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Однако самый большой успех актрисе принесла роль в ситкоме «Моя прекрасная няня», в котором она сыграла главную героиню — няню Викторию Прутковскую.
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