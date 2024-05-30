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Тарасова рассказала, что очень любила Анастасию Заворотнюк

Тарасова — о смерти Анастасии Заворотнюк: болезнь сгубила ее
Заслуженный тренер СССР отметила, что отношения актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева вызывали у нее восторг
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк (Фото: Вова Жабриков / ТАСС)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что была знакома и очень любила актрису Анастасию Заворотнюк.

О смерти Заворотнюк сообщили утром 30 мая. С 2019 года актриса лечилась от глиобластомы — опухоли головного мозга. Заворотнюк не стало в 53 года.

«Я очень любила Настю, хорошо была с ней знакома. Она была прелестная, очень красивая, нежная, прекрасная актриса. Полюбила наше дело — фигурное катание — до такой степени, что даже вышла за Петю замуж. Их отношения вызывали у меня лично восторг», — сказала Тарасова.

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Спорт
Анастасия Заворотнюк

«К сожалению, болезнь сгубила ее. Сколько бы они ни боролись, победить не смогли. Мне очень жаль, очень жаль людей, которые любили ее, — добавила она.

Помимо актерской карьеры Заворотнюк работала в качестве ведущей программ «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень», «Две звезды».

В 2008 году она вышла замуж в третий раз за фигуриста Петра Чернышева, с которым познакомилась на программе «Танцы на льду». В 2018 году у них родилась дочь Мила.

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Альвина Цаканян
фигурное катание Татьяна Тарасова Анастасия Заворотнюк
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