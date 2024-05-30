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Безруков назвал героиню Заворотнюк смешной и бесконечно обаятельной

Безруков: героиня Заворотнюк была смешной и бесконечно обаятельной
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк (Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press)

Анастасия Заворотнюк была великолепной актрисой, рассказал РБК актер и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

Актриса умерла в ночь на 30 мая после продолжительной болезни — рака головного мозга. Ей было 53 года.

По словам Безрукова, он помнит Заворотнюк по работе в Театре-студии Олега Табакова.

«Благодаря телевидению ее узнали и полюбили миллионы зрителей, которые будут помнить и любить ее яркую, порой нелепую, смешную и бесконечно обаятельную героиню», — сказал артист.

Коллеги знали, как Заворотнюк боролась с тяжелой болезнью, отметил Безруков. Актриса «могла бы еще многое сделать», добавил он.

Умерла Анастасия Заворотнюк
Общество
Анастасия Заворотнюк

Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Она начала учиться на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института, но оставила изучение истории ради получения актерского образования.

В 1993 году актриса окончила Школу-студию МХАТ и поступила в Московский театр Олега Табакова, где служила до 2004 года. За 10 лет работы она сыграла почти в 30 спектаклях. Всего она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Самым известным проектом с ее участие стал сериал «Моя прекрасная няня», в котором Заворотнюк сыграла главную роль - няню Викторию Прутковскую.

В 2019 году СМИ сообщили о госпитализации актрисы с опухолью головного мозга. За несколько недель до этого Заворотнюк вернулась из Польши, где проходила лечение.

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Анастасия Заворотнюк Сергей Безруков актриса соболезнования
Анастасия Заворотнюк фото

Анастасия Заворотнюк

актриса, телеведущая
3 апреля 1971 года
Сергей Безруков фото

Сергей Безруков

актер, режиссер
18 октября 1973 года
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