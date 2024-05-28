Дрон-камикадзе атаковал поселок Совхозный в Белгородской области

Поселок Совхозный Грайворонского городского округа подвергся атаке Вооруженных сил Украины с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«На одной из улиц повреждена линия газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны России», — написал он в телеграм-канале.

После падения беспилотник взорвался, пострадавших нет, уточнил Гладков.

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

Накануне в Белгороде и Шебекино объявляли ракетную опасность. Днем 27 мая в городе Грайворон произошел взрыв, в результате падения дрона на автомобильную стоянку пострадала женщина.