 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Дрон-камикадзе атаковал поселок Совхозный в Белгородской области

Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал поселок Совхозный Грайворонского округа
Сюжет
Военная операция на Украине

Поселок Совхозный Грайворонского городского округа подвергся атаке Вооруженных сил Украины с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«На одной из улиц повреждена линия газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны России», — написал он в телеграм-канале.

После падения беспилотник взорвался, пострадавших нет, уточнил Гладков.

Белгород атаковал дрон
Политика
Вячеслав Гладков

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

Накануне в Белгороде и Шебекино объявляли ракетную опасность. Днем 27 мая в городе Грайворон произошел взрыв, в результате падения дрона на автомобильную стоянку пострадала женщина.

Дрон-камикадзе атаковал поселок Совхозный в Белгородской области
Дрон-камикадзе атаковал поселок Совхозный в Белгородской области

Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

В ЕС ввели новый режим санкций в отношении России

На Украине закроют театр из-за того, что почти всех актеров забрали по мобилизации

Эрдоган предложил разработать новую турецкую Конституцию.

В Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей. Видео

Мирзиеев встретил Владимира Путина в президентском дворце в Ташкенте. Видео

МИД предложил исключить «Талибан» из списка террористов в России

Apple пояснила внезапное возникновение в iPhone ранее удаленных фото

Названы официальные цены на кроссовер XCite X-cross 7

Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на вторичное жилье

Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?
Теги
Персоны
дрон Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков заявил о замечаниях к властям Белгорода по работам после обстрела
Политика
В Белгородской области сбили две ракеты «Ольха»
Политика
Белгород атаковал дрон
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 96,3 (-0,79) Инвестиции, 27 мая, 16:36 Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 88,69 (-1,02) Инвестиции, 27 мая, 16:36
В Адыгее трехлетний ребенок сгорел в машине Общество, 00:43
Главреда украинской «Экономической правды» отправили служить в ВСУ Политика, 00:37
В Иракском Курдистане предупредили об атаках исламистов в Европе Политика, 00:36
Дрон-камикадзе атаковал поселок Совхозный в Белгородской области Политика, 00:22
Какие европейские страны реже выдавали визы россиянам в 2023 году Политика, 00:03
ЕС столкнулся с дефицитом трески на фоне санкций и сокращения улова Бизнес, 00:03
Тверские власти запретили фестиваль реконструкторов «Былинный берег» Общество, 27 мая, 23:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве черному риелтору, который травил пенсионеров, дали пожизненное Общество, 27 мая, 23:41
Прокуратура потребовала изъять из продажи «Вредные советы» Остера Общество, 27 мая, 23:16
Медведев заявил, что России на спецоперации нужна только победа Политика, 27 мая, 22:42
Суд оштрафовал «Иви» на ₽1,2 млн за демонстрацию ЛГБТ-контента Технологии и медиа, 27 мая, 22:27
Два аэропорта Москвы вводили ограничения из-за сбитого дрона Политика, 27 мая, 22:23
Майку Тайсону потребовалась медпомощь во время перелета в Лос-Анджелес Спорт, 27 мая, 22:10
На Тимченко составили протокол об участии в нежелательной организации Технологии и медиа, 27 мая, 21:54