Дрон-камикадзе атаковал поселок Совхозный в Белгородской области
Поселок Совхозный Грайворонского городского округа подвергся атаке Вооруженных сил Украины с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«На одной из улиц повреждена линия газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны России», — написал он в телеграм-канале.
После падения беспилотник взорвался, пострадавших нет, уточнил Гладков.
С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.
Накануне в Белгороде и Шебекино объявляли ракетную опасность. Днем 27 мая в городе Грайворон произошел взрыв, в результате падения дрона на автомобильную стоянку пострадала женщина.
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