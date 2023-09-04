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Путин присвоил звание «Мать-героиня» женщине, у которой 14 детей

Путин присвоил звание «Мать-героиня» женщине из Ростовской области с 14 детьми

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице села Вареновка Неклиновского района Ростовской области Лии Безкоровайной, воспитывающей 14 детей, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале. Указ об этом также опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В семье Безкоровайных воспитывается 14 детей, самому младшему из них нет и года! Отношения в семье теплые, царит любовь и взаимное уважение. <...> Позвонил Лии Александровне, поздравил с высоким званием и поблагодарил за важный и нужный обществу труд мамы», — написал Голубев. Она первой в регионе получила это звание.

Голубев также отметил, что в 2016 вручал этой семье, «тогда еще не такому большому», микроавтобус, а в 2018 году «Лия Александровна была награждена дипломом губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей».

Летом 2022 года Путин своим указом установил в России звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших 10 и более детей. Получившим это звание полагается единовременная выплата 1 млн руб.

Звание «Мать-героиня» присваивается при достижении десятым ребенком возраста одного года и при условии, что другие девять детей к этому моменту живы.

При присвоении звания также «учитываются дети, которые пропали без вести либо погибли при защите Отечества или его интересов, исполнении гражданского, служебного или воинского долга, а также в результате терактов и ЧС; умершие вследствие контузии, увечья, болезни, полученных при указанных обстоятельствах», говорилось в документе.
 

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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