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Конституционный суд легализовал статус самозанятых для участия в выборах

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Конституционный суд России легализовал для кандидатов в депутаты статус «самозанятый» в качестве рода занятий, следует из постановления высшей судебной инстанции России.

Основанием к рассмотрению дела стал случай, который произошел в 2022 году.

Москвичка Екатерина Силаева участвовала в выборах представительных органов местного самоуправления, но не была допущена к выборам из-за коллизии в законодательстве.

Избиркомы и суды решили, что заявленный ею статус «самозанятый» не соответствовал справке налогового органа. В ней было указано, что Силаева является «физическим лицом — налогоплательщиком налога на профессиональный доход».

Конституционный суд признал, что некоторые положения законодательства о выборах противоречат Конституции.

КС поручил законодателям внести необходимые изменения в правовые акты. До принятия соответствующих поправок кандидатам, платящим налог на профессиональный доход, «не может быть отказано в регистрации, за исключением случаев, когда они одновременно зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей».

«Впредь <...> кандидату не может быть отказано в регистрации (решение о регистрации не может быть отменено) в случае указания в качестве рода занятий сведений о том, что он является самозанятым, если такой кандидат согласно справке налогового органа поставлен на учет как налогоплательщик налога на профессиональный доход», — говорится в постановлении.

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