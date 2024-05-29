Верховный суд внес в Госдуму законопроект о квалификации дел по клевете

Верховный суд предложил изменить вид уголовного преследования по делам о клевете без отягчающих обстоятельств, которые в настоящее время возбуждаются и рассматриваются мировыми судьями в порядке частного обвинения

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Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, по которому уголовные дела о клевете без отягчающих обстоятельств будут иметь вид частно-публичного обвинения. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), уголовные дела такого вида возбуждаются только по заявлению потерпевшей стороны, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.

Проектом вносятся изменения в ч. 2 ст. 20 УПК (виды уголовного преследования). Из этой статьи предлагается исключить указание на ч. 1 ст. 128 УК (клевета) и одновременно дополнить статью указанием на ч. 3 ст. 20 УПК. Таким образом, уголовные дела о клевете станут рассматриваться как дела частно-публичного обвинения.

В пояснительной записке к проекту сказано, что поправки были разработаны в рамках поручения президента Владимира Путина об усилении защиты конституционных прав граждан. Поправки также направлены на укрепление гарантий правосудия в сфере уголовного судопроизводства и повышение уровня защиты лиц, пострадавших от клеветы, отмечается в записке.

Согласно действующему законодательству, ответственность за клевету предусмотрена ч. 1 ст. 128 УК. В записке отмечается, что указанное в статье нарушение «наиболее сходно» с оскорблением, за которое установлена административная ответственность (ст. 5.61 КоАП). Уголовная ответственность по статье о клевете наступает лишь в тех случаях, когда потерпевший заявляет о преступлении и самостоятельно поддерживает сторону обвинения в суде. Тогда как нарушения, предусмотренные ч. 2–5 статьи о клевете, расследуются вне зависимости от того, написал ли потерпевший заявление.

«В случае предлагаемого изменения порядка уголовного преследования основное бремя доказывания по уголовным делам о клевете без квалифицирующих обстоятельств возлагается на правоохранительные органы», — говорится в пояснительной записке.

Реализация инициативы также предполагает, что при отнесении уголовных дел о клевете к категории дел частно-публичного обвинения изменится порядок прекращения таких дел в связи с примирением с потерпевшим: такое решение будет приниматься судом не безусловно, а с учетом всех обстоятельств дела и сведений об обвиняемом. «В целом предлагаемая законодательная новелла будет способствовать укреплению гарантий правосудия в сфере уголовного судопроизводства и повышению уровня уголовно-правовой защиты лиц, пострадавших от клеветы», — подчеркивают авторы законопроекта.

«Прогнозируемыми последствиями предложенного Верховным судом перевода этого состава преступления в категорию дел частно-публичного обвинения станут как сокращение общего количества таких дел в судах (потому что органы дознания будут активно отказывать в их возбуждении, чего сейчас делать не могут, поскольку по ним вообще нет досудебной стадии — заявления подаются непосредственно в суд), так и значительное снижение доли оправдательных приговоров», — заявил РБК партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.

По его мнению, «в выигрыше» от такого решения будут суды, так как нагрузка на них сократится». А вот ожидать от этого нововведения реального повышения эффективности защиты права людей на честь, достоинство и доброе имя вряд ли стоит — как раз потому, что на пути этой защиты появится новый и весьма существенный барьер в виде решения о возбуждении уголовного дела. И преодолевать этот барьер будет точно не легче, чем, например, по делам о домашнем насилии», — отметил Клювгант.

С предложением исключить прекращение уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств после примирения сторон, а также изменить их категорию на частно-публичную Верховный суд выступил в конце мая.

По данным суда, в 2023 году за клевету без отягчающих обстоятельств осудили 24 человека, а за квалифицированные виды этого правонарушения (ч. 2–5 ст. 128.1 УК) — 41 человека. 89 фигурантов таких дел примирились с истцами, оправдательный приговор прозвучал в отношении 239 человек. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет.