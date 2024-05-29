 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Верховный суд внес в Госдуму законопроект о квалификации дел по клевете

Верховный суд предложил изменить вид уголовного преследования по делам о клевете без отягчающих обстоятельств, которые в настоящее время возбуждаются и рассматриваются мировыми судьями в порядке частного обвинения
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, по которому уголовные дела о клевете без отягчающих обстоятельств будут иметь вид частно-публичного обвинения. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), уголовные дела такого вида возбуждаются только по заявлению потерпевшей стороны, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.

Проектом вносятся изменения в ч. 2 ст. 20 УПК (виды уголовного преследования). Из этой статьи предлагается исключить указание на ч. 1 ст. 128 УК (клевета) и одновременно дополнить статью указанием на ч. 3 ст. 20 УПК. Таким образом, уголовные дела о клевете станут рассматриваться как дела частно-публичного обвинения.

В пояснительной записке к проекту сказано, что поправки были разработаны в рамках поручения президента Владимира Путина об усилении защиты конституционных прав граждан. Поправки также направлены на укрепление гарантий правосудия в сфере уголовного судопроизводства и повышение уровня защиты лиц, пострадавших от клеветы, отмечается в записке.

Согласно действующему законодательству, ответственность за клевету предусмотрена ч. 1 ст. 128 УК. В записке отмечается, что указанное в статье нарушение «наиболее сходно» с оскорблением, за которое установлена административная ответственность (ст. 5.61 КоАП). Уголовная ответственность по статье о клевете наступает лишь в тех случаях, когда потерпевший заявляет о преступлении и самостоятельно поддерживает сторону обвинения в суде. Тогда как нарушения, предусмотренные ч. 2–5 статьи о клевете, расследуются вне зависимости от того, написал ли потерпевший заявление.

«В случае предлагаемого изменения порядка уголовного преследования основное бремя доказывания по уголовным делам о клевете без квалифицирующих обстоятельств возлагается на правоохранительные органы», — говорится в пояснительной записке.

Реализация инициативы также предполагает, что при отнесении уголовных дел о клевете к категории дел частно-публичного обвинения изменится порядок прекращения таких дел в связи с примирением с потерпевшим: такое решение будет приниматься судом не безусловно, а с учетом всех обстоятельств дела и сведений об обвиняемом. «В целом предлагаемая законодательная новелла будет способствовать укреплению гарантий правосудия в сфере уголовного судопроизводства и повышению уровня уголовно-правовой защиты лиц, пострадавших от клеветы», — подчеркивают авторы законопроекта.

«Прогнозируемыми последствиями предложенного Верховным судом перевода этого состава преступления в категорию дел частно-публичного обвинения станут как сокращение общего количества таких дел в судах (потому что органы дознания будут активно отказывать в их возбуждении, чего сейчас делать не могут, поскольку по ним вообще нет досудебной стадии — заявления подаются непосредственно в суд), так и значительное снижение доли оправдательных приговоров», — заявил РБК партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.

По его мнению, «в выигрыше» от такого решения будут суды, так как нагрузка на них сократится». А вот ожидать от этого нововведения реального повышения эффективности защиты права людей на честь, достоинство и доброе имя вряд ли стоит — как раз потому, что на пути этой защиты появится новый и весьма существенный барьер в виде решения о возбуждении уголовного дела. И преодолевать этот барьер будет точно не легче, чем, например, по делам о домашнем насилии», — отметил Клювгант.

Уголовные дела о клевете предложили продолжать после примирения сторон
Общество
Здание Верховного суда Российской Федерации

С предложением исключить прекращение уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств после примирения сторон, а также изменить их категорию на частно-публичную Верховный суд выступил в конце мая.

По данным суда, в 2023 году за клевету без отягчающих обстоятельств осудили 24 человека, а за квалифицированные виды этого правонарушения (ч. 2–5 ст. 128.1 УК) — 41 человека. 89 фигурантов таких дел примирились с истцами, оправдательный приговор прозвучал в отношении 239 человек. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок

Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Верховный суд клевета оскорбление законопроект Госдума
Материалы по теме
Уголовные дела о клевете предложили продолжать после примирения сторон
Общество
Верховный суд начал искать нового председателя после смерти Лебедева
Политика
Совфед опубликовал постановление о назначении главы Верховного суда
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 96,89 (+0,65) Инвестиции, 17:06 Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 89,26 (+0,82) Инвестиции, 17:06
Полузащитник «Спартака» Зобнин подал иск на ₽4 млн против застройщика Спорт, 22:18
Воронежский учитель заявил о шоке из-за раздевшихся на досмотре перед ЕГЭ Общество, 22:14
В Харькове прогремел взрыв Политика, 22:11
Путин поручил утвердить графики газификации СНТ Политика, 22:04
Суд решил взыскать с Deutsche Bank €238 млн по иску «Русхимальянса» Бизнес, 22:03
Первая ракетка мира с трудом вышла в третий круг «Ролан Гаррос» Спорт, 21:57
СДЭК начал выдачу посылок, находящихся в пунктах выдачи заказов Бизнес, 21:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Роснано» вновь предупредило о риске банкротства Бизнес, 21:42
Верховный суд внес в Госдуму законопроект о квалификации дел по клевете Общество, 21:33
Банкротство физических лиц: как обнулить долги и что будет потом Инвестиции, 21:26
«Пари НН» проиграл «Арсеналу» в первом стыковом матче за участие в РПЛ Спорт, 21:26
РЖД запретят высаживать животных из пригородных электричек Общество, 21:24
Новая вспышка на Солнце окажет воздействие на Землю на выходных Общество, 21:19
Чемпион Европы Бонуччи объявил о завершении карьеры Спорт, 21:03