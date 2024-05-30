В Великобритании распустили парламент в преддверии выборов
В Великобритании состоялся роспуск парламента перед назначенными на июль всеобщими выборами, об этом говорится на сайте правительства.
«В настоящее время членов парламента нет, все места в палате общин остаются вакантными до окончания всеобщих выборов 4 июля 2024 года», — уточнили в парламенте.
22 мая британский премьер-министр Риши Сунак сообщил, что получил санкцию короля Карла III распустить парламент и провести досрочные выборы. По итогам состав палаты общин — нижней палаты парламента — обновится, в ней 650 мест. Лидер партии, которая получит большинство кресел, станет новым премьер-министром.
Рейтинг тори, которые находятся у власти с 2010 года, последовательно снижается с ноября 2021 года: 22 ноября счетчик Politico зафиксировал, что тори — члены Консервативной партии — и оппозиционные лейбористы пользовались равной поддержкой — по 37%; после этого между ними стал нарастать разрыв в пользу последних. Перед 25 октября 2022 года, когда Риши Сунак стал премьером, этот разрыв достиг рекордных показателей с пандемии COVID — 52% у лейбористов и 22% у тори.
По состоянию на 25 мая 2024 года у лейбористов 45% поддержки, у тори — 23%.
Предыдущие выборы в парламент прошли в 2019 году, победу на них одержала Консервативная партия. С тех пор партия пережила ряд кризисов, из-за чего пост премьера перешел от Бориса Джонсона к Лиз Трасс, а затем к Сунаку. Последний возглавляет правительство с октября 2022 года.
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