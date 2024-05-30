МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве
Кратковременный дождь с грозой и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются после полудня в четверг в Москве, сообщили в столичном управлении МЧС.
Жителям города в ведомстве рекомендовали осторожнее водить машину и не прятаться под деревьями.
В ведомстве уточнили, что непогода может начаться в 12:00 мск и продлиться до 22:00.
Ранее в министерстве сообщали о сильной жаре в Москве с 29 по 31 мая.
В Гидрометцентре России объяснили прогнозируемую грозу смещением антициклона из центра европейской части страны России, он уступает свое место атмосферным фронтам и циклону, который придет с запада.
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