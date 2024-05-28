Гидрометцентр назвал регионы с ливнями и грозами в ближайшие дни

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В южных регионах европейской части России в ближайшие дни пройдут сильные дожди и прогремят грозы, сообщает Гидрометцентр.

«В Краснодарском крае и Адыгее 29 мая пройдут отдельные сильные дожди, ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20 м/с, отдельные районы накроет сильный ливень, очень сильный дождь», — говорится в сообщении.

Сильные дожди и грозы ожидаются также в Крыму, следует из прогноза.

В среду, 29 мая, МЧС России по Краснодарскому краю опубликовала штормовое предупреждение для города Сочи. Ведомство рекомендует местным жителям оставаться дома и следить за СМС-оповещениями.

Плохая погода 29 мая особенно затронет Кубань, в отдельных районах ожидаются сильный ливень и град. На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем.