МЧС предупредило москвичей о трех днях сильной жары

МЧС: в Москве с 29 по 31 мая ожидается сильная жара до 30 градусов

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

С 29 по 31 мая москвичей ждет сильная жара, предупредила пресс-служба МЧС России.

В связи с жаркой погодой ведомство рекомендовало москвичам избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

По данным центра «Фобос», 29 мая должен стать самым жарким днем с начала года. По его прогнозу, температура воздуха в столице достигнет плюс 27-29 градусов, по области — плюс 25-30 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм. ртутного столба, что выше нормы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что последняя неделя мая в Центральной России будет малооблачной, а среднесуточная температура превысит норму на два градуса. Он уточнил, что в Москве такие высокие температурные показатели в конце весны фиксируют раз в 15 лет. Тишковец предположил, что 31 мая 2024 года войдет в тройку рекордсменов за всю метеоисторию ВДНХ, где находится главная столичная метеостанция.