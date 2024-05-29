 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

МЧС предупредило москвичей о трех днях сильной жары

МЧС: в Москве с 29 по 31 мая ожидается сильная жара до 30 градусов
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

С 29 по 31 мая москвичей ждет сильная жара, предупредила пресс-служба МЧС России.

В связи с жаркой погодой ведомство рекомендовало москвичам избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару в последние дни мая
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным центра «Фобос», 29 мая должен стать самым жарким днем с начала года. По его прогнозу, температура воздуха в столице достигнет плюс 27-29 градусов, по области — плюс 25-30 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм. ртутного столба, что выше нормы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что последняя неделя мая в Центральной России будет малооблачной, а среднесуточная температура превысит норму на два градуса. Он уточнил, что в Москве такие высокие температурные показатели в конце весны фиксируют раз в 15 лет. Тишковец предположил, что 31 мая 2024 года войдет в тройку рекордсменов за всю метеоисторию ВДНХ, где находится главная столичная метеостанция.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах

Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Теги
Погода МЧС Москва жара
Материалы по теме
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется майское тепло
Общество
Климатический маятник принесет в центр России аномальное тепло
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в апреле
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 96,24 (-0,07) Инвестиции, 28 мая, 16:32 Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 88,44 (-0,25) Инвестиции, 28 мая, 16:32
Как бедный дизайнер создал Apple в мире фенов и пылесосов — история Dyson Pro, 10:20
Курс биткоина стабилизировался на уровне $68 тыс. Крипто, 10:15
МЧС предупредило москвичей о трех днях сильной жары Общество, 10:15
Юрист заявила о деле в ЕСПЧ против Украины из-за пыток военного из России Политика, 10:13
Алиев назвал сроки начала переселения азербайджанцев в Степанакерт Политика, 10:04
Главы российских казино пожаловались на запрет рекламы Технологии и медиа, 10:00
В Конотопе в Сумской области прогремел взрыв Политика, 09:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ОАЭ вышли из «серого» списка FATF: что это значит для бизнеса Pro, 09:51
Белый дом не подтвердил участие Байдена в саммите по Украине в Швейцарии Политика, 09:50
IVA Technologies оценила себя перед IPO на Мосбирже в ₽28–30 млрд Инвестиции, 09:45
Володин обвинил Зеленского в совершении государственного преступления Политика, 09:42
Одного из богатейших депутатов Карелии задержали за взятку Политика, 09:34
Демократы запланировали досрочно выдвинуть Байдена в президенты Политика, 09:29
Росреестр сообщил о двух рекордах по доле сделок с эскроу в Москве Недвижимость, 09:25