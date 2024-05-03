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Ветерану Великой Отечественной из Дагестана присвоили звание Героя России

Глава Дагестана Меликов присвоил ветерану ВОВ звание Героя России

Ветерану Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паше Садыкову присвоили звание Героя России. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в телеграм-канале, указ президента опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Садыкову 12 января исполнилось 100 лет.

«Ветеран <...> удостоен этого звания за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны», — написал Меликов.

В указе также отмечен вклад Садыкова в патриотическое воспитание молодежи.

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Магомедали Магомеджанов

Ибрагим-Паша Садыкова родился в дагестанском селе Рутул. В годы Великой Отечественной войны отправился на фронт добровольцем. Он участвовал в битвах под Сталинградом, в Крыму, в боях под Курском. Садыков освобождал Киев, Львов, Западную Украину и Варшаву.

В апреле 1945 года он был задействован в боевых операциях на территории Германии. Фронтовик награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», медалью Жукова.

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Теги
Великая Отечественная война Герой России Дагестан ветераны ВОВ Сергей Меликов
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