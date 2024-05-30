Два села в Запорожской области остались без света после атаки дронов

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Два населенных пункта в Запорожской области с почти 2 тыс. жителей остались без света после атаки беспилотников на местную электроподстанцию, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что без электричества остаются 1875 абонентов части города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка.

«Пострадавших нет. Сохраняется угроза повторных атак», — добавил Балицкий.

Он добавил, что специалисты уже занимаются ликвидацией последствий теракта и восстановлением критической инфраструктуры.

29 мая он сообщал о массированном обстреле Энергодара и Каменки-Днепровской.

20 мая при обстреле города Васильевка в Запорожской области шесть человек получили ранения. Кроме того, повреждения получила электрическая подстанция, Васильевка и семь сел в Запорожье оставались без света.