Лавров назвал принцип, лежащий в основе переговоров по Украине

Лавров: в договоренностях по Украине нужно учитывать реалии на земле

В основе урегулирования конфликта на Украине должен лежать принцип равной и неделимой безопасности с учетом «реалий на земле», заявил в интервью «РИА Новости» глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле», — сказал он.

Лавров счел идею проведения мирной конференции с участием и Москвы, и Киева возможным продолжением усилий Китая по созданию условий для решения этого кризиса. Он также напомнил о плане по урегулированию конфликта, который Пекин предложил в феврале 2023 года.

Документ состоит из 12 пунктов, призывающих уважать суверенитет всех стран, прекратить боевые действия и возобновить переговоры, а также отказаться от санкций. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что китайские предложения не содержат пункта о выводе российских войск с территории Украины, поэтому план нереализуем.

Москва для урегулирования конфликта требует признания «новых территориальных реалий» — Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в составе России. Зеленский называл одним из условий начала переговоров возвращение к границам страны 1991 года. В марте 2024 года он заявил, что переговоры могут начаться, если Киев вернет контроль над территориями, утраченными после 2022 года.