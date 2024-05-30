Присяжные в первый день не смогли вынести вердикт по делу Дональда Трампа

По итогам первого дня обсуждений в суде Нью-Йорка присяжные не вынесли вердикт по делу экс-президента США Дональда Трампа о фальсификации документации при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает CNN.

По данным телеканала, жюри совещалось более четырех часов. Слушания продолжатся в 09:30 (16:30 мск) 30 мая.

Личности всех 12 присяжных держатся в тайне. Им предстоит определить, по скольким из 34 пунктов обвинения виновен Трамп. Экс-президент не признал вину ни по одному пункту.

Разбирательство касается периода 2016 года, когда политик вел предвыборную кампанию. По версии следствия, юрист Трампа Майкл Коэн перевел Дэниэлс $130 тыс. в обмен на подписание соглашения о неразглашении.

Поводом для расследования стал тот факт, что компания бывшего президента США — Trump Organization — в деловой документации обозначила эту сумму как средства на оплату юридических услуг. Следователи считают, что это является намеренным подлогом финансовой документации.

Трамп считает суд над собой «политическим преследованием» и вмешательством в президентские выборы 2024 года, в которых он намерен участвовать.