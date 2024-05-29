Полиция применила водометы на акции у посольства Израиля в Брюсселе

Фото: Lou Lampaert / Global Look Press

Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона пропалестинской демонстрации у посольства Израиля в Брюсселе. Об этом сообщает RTL.

Митинг против действий израильской армии в секторе Газа, в частности против операции в городе Рафах, проходил второй день подряд. На акцию в среду пришли сотни студентов.

Демонстранты собрались у посольства Израиля и заблокировали улицу, ведущую к диппредставительству. Около 19:30 полиция применила водомет и бросила в сторону митингующих гранаты со слезоточивым газом. Примерно через час все студенты разошлись.

Израильская армия начала наземную операцию в Рафахе, находящемся на границе сектора Газа и Египта, в мае. Израильские власти объяснили необходимость операции тем, что именно в Рафахе укрываются четыре из шести уцелевших батальонов ХАМАС, а также содержатся израильские заложники, похищенные во время атаки группировки 7 октября.

24 мая Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить военную операцию в Рафахе. В суде заявили, что наступление ЦАХАЛ в Рафахе может «создать для палестинцев в Газе условия жизни, способные привести к ее полному или частичному физическому уничтожению». Израиль вопреки решению суда продолжил атаки.