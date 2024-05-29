В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв, сообщают издания «Страна» и «Суспiльне».
Корреспонденты «Суспiльне» рассказали, что звук был слышен в Харькове, однако взрыв, как они предполагают, произошел за пределами города. В Харьковской области объявили воздушную тревогу.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В мае российская армия взяла под контроль более десяти населенных пунктов Харьковской области. В частности, 26 мая российские войска взяли село Берестовое. В области проходит эвакуация.
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