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В Харькове прогремел взрыв, сообщают издания «Страна» и «Суспiльне».

Корреспонденты «Суспiльне» рассказали, что звук был слышен в Харькове, однако взрыв, как они предполагают, произошел за пределами города. В Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В мае российская армия взяла под контроль более десяти населенных пунктов Харьковской области. В частности, 26 мая российские войска взяли село Берестовое. В области проходит эвакуация.