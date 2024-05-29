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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

Мэр Харькова Терехов: в городе слышен взрыв
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Харькове слышен взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

В регионе также действует воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Минобороны сообщило о взятии села Берестовое в Харьковской области
Политика
Фото:Яндекс.Карты

В мае российская армия взяла под контроль более десяти населенных пунктов Харьковской области. В частности, 26 мая российские войска взяли село Берестовое в регионе.

В области проходит эвакуация. Минобороны сообщило, что военные группировки «Север» помогли вывезти жителей города Волчанск, который находится в 40 км от Харькова. По данным ведомства, Волчанск подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

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Теги
Харьковская область Военная операция на Украине Украина
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