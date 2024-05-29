Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Харькове слышен взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

В регионе также действует воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В мае российская армия взяла под контроль более десяти населенных пунктов Харьковской области. В частности, 26 мая российские войска взяли село Берестовое в регионе.

В области проходит эвакуация. Минобороны сообщило, что военные группировки «Север» помогли вывезти жителей города Волчанск, который находится в 40 км от Харькова. По данным ведомства, Волчанск подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.