Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
В Харькове слышен взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.
В регионе также действует воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В мае российская армия взяла под контроль более десяти населенных пунктов Харьковской области. В частности, 26 мая российские войска взяли село Берестовое в регионе.
В области проходит эвакуация. Минобороны сообщило, что военные группировки «Север» помогли вывезти жителей города Волчанск, который находится в 40 км от Харькова. По данным ведомства, Волчанск подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
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