Контрактник получил 3,5 года колонии за попытку сбыта оружия

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Кущевский районный суд Краснодарского края приговорил военнослужащего по контракту к трем с половиной годам колонии строгого режима за попытку незаконно сбыть оружие, вывезенное из зоны военной операции на Украине. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд установил, что в июле 2023 года житель Свердловской области получил в зоне боевых действий от неустановленного лица автоматическую винтовку с пристегнутым пустым магазином, автомат АК-74 и три магазина к винтовкам. Арсенал он поместил в пакет и спрятал в раме под кузовом «КАМАЗа».

На машине контрактник поехал в Краснодарский край, чтобы сбыть там оружие. По дороге грузовик остановили сотрудники ФСБ, досмотрели его и нашли оружие. На суде мужчина частично признал вину — он заявил, что вывозил оружие для себя.

В январе суд на Камчатке осудил десятерых военнослужащих за отказ от участия в военных действиях на Украине и уклонение от службы во время мобилизации. Среди осужденных — четверо контрактников.

Трое получили условные сроки — два года, три года и семь месяцев, а также два года и шесть месяцев. Четвертый был приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Все четверо признали свою вину и пожелали продолжить службу.