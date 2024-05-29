Контрактник получил 3,5 года колонии за попытку сбыта оружия
Кущевский районный суд Краснодарского края приговорил военнослужащего по контракту к трем с половиной годам колонии строгого режима за попытку незаконно сбыть оружие, вывезенное из зоны военной операции на Украине. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд установил, что в июле 2023 года житель Свердловской области получил в зоне боевых действий от неустановленного лица автоматическую винтовку с пристегнутым пустым магазином, автомат АК-74 и три магазина к винтовкам. Арсенал он поместил в пакет и спрятал в раме под кузовом «КАМАЗа».
На машине контрактник поехал в Краснодарский край, чтобы сбыть там оружие. По дороге грузовик остановили сотрудники ФСБ, досмотрели его и нашли оружие. На суде мужчина частично признал вину — он заявил, что вывозил оружие для себя.
В январе суд на Камчатке осудил десятерых военнослужащих за отказ от участия в военных действиях на Украине и уклонение от службы во время мобилизации. Среди осужденных — четверо контрактников.
Трое получили условные сроки — два года, три года и семь месяцев, а также два года и шесть месяцев. Четвертый был приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Все четверо признали свою вину и пожелали продолжить службу.
Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд
В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео
С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности
Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло
FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России
Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности
В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео
В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай
«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок
Безалкогольное вино: альтернатива или нет