 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил о раненой женщине и пожаре после обстрела и атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадала мирная жительница, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В хуторе Стадников в результате минометного обстрела пострадала мирная жительница — у женщины осколочное ранение височной области», — пишет Гладков.

В момент обстрела женщина находилась в доме. Попутным транспортом пострадавшую доставили в Большетроицкую районную больницу.

При обстреле получил повреждения один частный жилой дом.

Кроме того, дроны-камикадзе ВСУ атаковали город Шебекино. Из-за падения первого дрона загорелась сухая трава, пожар был быстро потушен.

После падения второго дрона на дорогу осколки повредили дверь коммерческого объекта.

Гладков сообщил о сгоревшем после удара дрона автомобиле
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ночью 28 мая Минобороны России сообщило об атаке дронов на Курскую и Белгородскую области. Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника над территориями двух регионов.

В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал поселок Совхозный Грайворонского городского округа. После падения беспилотник взорвался, пострадавших нет, уточнил Гладков.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок

Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Теги
Персоны
обстрел Военная операция на Украине пострадавшие Вячеслав Гладков Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Минобороны сообщило об атаках дронов на Курскую и Белгородскую области
Политика
Мужчина получил ранение при атаке дронов на Белгородскую область
Политика
В Курской области сообщили о пожарах в поселке Теткино из-за атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 96,89 (+0,65) Инвестиции, 17:06 Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 89,26 (+0,82) Инвестиции, 17:06
Минобороны сообщило об уничтожении следовавшего к Крыму морского дрона Политика, 19:28
Держатели биткоина перешли к его накоплению. Что это значит для курса Крипто, 19:24
Шольц назвал свою оценку по физкультуре в школе Политика, 19:16
Must-have в e-commerce: опыт крупных брендов РБК и Яндекс Реклама, 19:15
В 1С заявили о безопасности серверов после атаки на партнера фирмы Технологии и медиа, 19:11
«Акрон» обыграл «Урал» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ Спорт, 19:07
В Армении назвали условие возобновления вещания «Первого канала» Технологии и медиа, 19:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Иране исключили диверсию в деле о крушении вертолета президента Раиси Политика, 19:00
Bloomberg сообщил о рассмотрении ЕС санкций против «Ингосстраха» Политика, 18:56
«Тинькофф» назвал оценку Росбанка в рамках сделки по интеграции Инвестиции, 18:48
Минэнерго закрыло статистику о производстве бензина Экономика, 18:37
Дроны подожгли два дома в Курской области и повредили электрическую линию Политика, 18:36
«Бавария» объявила о назначении нового главного тренера Спорт, 18:29
Лавров призвал «мировое большинство» не участвовать в саммите в Швейцарии Политика, 18:23