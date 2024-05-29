Гладков сообщил о раненой женщине и пожаре после обстрела и атаки дронов

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Сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадала мирная жительница, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В хуторе Стадников в результате минометного обстрела пострадала мирная жительница — у женщины осколочное ранение височной области», — пишет Гладков.

В момент обстрела женщина находилась в доме. Попутным транспортом пострадавшую доставили в Большетроицкую районную больницу.

При обстреле получил повреждения один частный жилой дом.

Кроме того, дроны-камикадзе ВСУ атаковали город Шебекино. Из-за падения первого дрона загорелась сухая трава, пожар был быстро потушен.

После падения второго дрона на дорогу осколки повредили дверь коммерческого объекта.

Ночью 28 мая Минобороны России сообщило об атаке дронов на Курскую и Белгородскую области. Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника над территориями двух регионов.

В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал поселок Совхозный Грайворонского городского округа. После падения беспилотник взорвался, пострадавших нет, уточнил Гладков.