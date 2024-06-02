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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Как выглядит снесенный штормом пирс США для гумпомощи Палестине

В секторе Газа шторм разрушил пирс США для гуманитарной помощи Палестине
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Как выглядит снесенный штормом пирс США для гумпомощи Палестине
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В Палестине, в секторе Газа, волнами разрушило пристань, которую США построили для доставки гуманитарной помощи мирным жителям. Проект, в который вложили $320 млн, разрушился из-за сильных волн. Пентагон объявил, что пирс был разрушен из-за «идеального шторма».

Пирс начал работать в середине мая. Однако результаты доставки гуманитарной помощи в сектор Газа были неоднозначными: большую часть грузов разграбили по дороге.

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Теги
сектор Газа США пирс Палестина Израиль гуманитарная помощь
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