Как выглядит снесенный штормом пирс США для гумпомощи Палестине
В Палестине, в секторе Газа, волнами разрушило пристань, которую США построили для доставки гуманитарной помощи мирным жителям. Проект, в который вложили $320 млн, разрушился из-за сильных волн. Пентагон объявил, что пирс был разрушен из-за «идеального шторма».
Пирс начал работать в середине мая. Однако результаты доставки гуманитарной помощи в сектор Газа были неоднозначными: большую часть грузов разграбили по дороге.
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