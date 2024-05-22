Толпа в Газе перехватила большую часть разгруженной гуманитарной помощи

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Толпы людей в секторе Газа перехватили большую часть гуманитарной помощи, которую с 17 мая передали через временный плавучий причал, построенный американскими военными на побережье, сообщил Bloomberg со ссылкой на чиновников США.

Это привело к временному прекращению поставок и «усугубило и без того острый гуманитарный кризис», — отмечает агентство.

По словам представителя Пентагона Пэта Райдера, через пирс, который стоил порядка $320 млн, доставили 569 т гуманитарной помощи для дальнейшей передачи. Он уточнил, что «отчаявшиеся палестинцы окружили грузовики после того, как они покинули сортировочные станции». Теперь США, Израиль и ООН обсуждают «альтернативные маршруты для безопасного перемещения персонала и грузов».

По словам пресс-секретаря Всемирной продовольственной программы Шазы Мограби, чтобы оформить помощь на пирсе, требуется как минимум день. Последний груз удалось оформить 18 мая. В Рафахе на побережье укрылись много эвакуированных, распределение поступивших грузов в других точках тоже сильно осложнено, добавила она.

В начале марта три американских самолета C-130 Hercules впервые с воздуха сбросили гуманитарную помощь в сектор Газа. Они доставили более 38 тыс. порций еды.