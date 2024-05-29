Еще одно ведомство заявило о контроле за ситуацией с досмотром школьниц

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки следит за ситуацией с досмотром учениц перед ЕГЭ в воронежской школе, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

«Рособрнадзор следит за ситуацией», — говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре пообещали провести проверку сообщений из-за жалоб школьниц на неэтичный досмотр в школе перед сдачей экзамена.

28 мая в воронежской школе № 62 проходила сдача ЕГЭ по русскому языку. Пришедшие сдавать экзамен должны были пройти через металлодетектор, который проверяет наличие мобильных телефонов. Некоторых школьниц попросили снять бюстгальтеры из-за «писка» в рамках детекторов, который вызывали металлические косточки в белье.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обсудит инцидент с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В министерстве образования Воронежской области после изучения записей с видеокамер заявили, что вход в пункт организовали в соответствии с рекомендациями, а конфликтных ситуаций не было.