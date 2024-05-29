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Военная операция на Украине ,  
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Песков адресовал военным вопрос об угрозе ядерному паритету из-за дрона

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об ударах по стратегическим объектам
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Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Вопрос о влиянии отдельных событий на ядерный паритет является специфическим, отвечать на него должны военные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

Так Песков прокомментировал вопрос о возможном ущербе ядерному паритету России и США в связи с ударом украинских военных по объекту ракетного предупреждения в Краснодарском крае.

«Вопрос специфический, я рекомендую адресовать его в наше оборонное ведомство», — сказал Песков.

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Дмитрий Рогозин

25 мая бывший вице-премьер по ВПК Дмитрий Рогозин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае. По его словам, этот объект — ключевой элемент управления стратегическими ядерными силами.

По мнению Рогозина, «заказчиком грандиозного преступления» являются США. Если не остановить противника в подобных действиях, начнется обвал стратегической безопасности ядерных держав, заявил он.

Утром 29 мая над Армавиром в Краснодарском крае силы ПВО уничтожили украинский беспилотник. В результате никто не пострадал, разрушений нет. В Армавире работает радиолокационная станция нового поколения «Воронеж-ДМ», которая является частью российской системы предупреждения о ракетном нападении. Станция способна обнаруживать баллистические и аэродинамические цели, а также космические объекты.

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Теги
Военная операция на Украине США Россия Дмитрий Песков
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