Автора курсов по финансовой грамотности Азата Байбурина поместили в СИЗО

Азат Байбурин (Фото: doktor_nauk / VK)

Автора курсов по финансовой грамотности Азата Байбурина задержали и поместили в СИЗО-7 в Москве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В отношении Байбурина вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемого по 29 эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой, — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. 19 января 2022 года его заочно арестовали, а потом объявили в розыск. 28 мая он был задержан.

«Байбурин <...> создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления деятельности на валютном рынке, последующем трудоустройстве на финансовую биржу и получении высокого дохода благодаря его курсам обучения финансовой грамотности, что не соответствовало действительности», — говорится в сообщении прокуратуры.

Он действовал вместе с соучастниками от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «ЦТИ Рост Капитала», расположенного на улице Бутлерова, добавили в ведомстве.

От сотрудников Байбурин получал контакты клиентов, создавал видимость их обучения, просил открыть брокерские счета и пополнить их для возможности совершения форекс-сделок и получения прибыли. В реальности деньги поступали на подконтрольные преступной группе счета.

Затем злоумышленники путем изменения данных о росте остатка по счету, а затем об «обвале» брокерского счета похищали деньги клиентов. От действий мошенников пострадали не менее 29 граждан, сумма ущерба составила более 25,6 млн руб.

По информации SHOT, Байбурин родом из Башкирии. До того как открыть свою фирму он вел блок экономических новостей на уфимском телевидении.

В 2023 году фигурантами уголовных дел стали российские блогеры, продававшие различные курсы и тренинги. В ноябре в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов задержали блогера и автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова.

В апреле задержали блогера и основательницу курсов «Марафон желаний» Елену Блиновскую из-за неуплаты налогов. Также в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее мужа, которые известны проведением различных марафонов, возбудили уголовное дело об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

Еще одно дело об уклонении от уплаты налогов завели на блогера и автора курсов по самообразованию Александру Митрошину.