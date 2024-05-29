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Война санкций ,  
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Суд ЕС отклонил иск «Белавиа» о снятии санкций

Сюжет
Война санкций
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Суд общей юрисдикции Евросоюза отклонил иск белорусской авиакомпании «Белавиа», которая добивалась снятия европейских санкций, говорится в поставлении, опубликованном на сайте суда.

«В своем решении Генеральный суд отклоняет иск об аннулировании, поданный Belavia — Belarusian Airlines AAT — против актов, в соответствии с которыми эта компания <...> сохранена в 2023 году Советом Европейского союза в списке физических и юридических лиц, подлежащих ограничительным мерам», — говорится в решении.

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В декабре 2021 года ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии, под ограничения в том числе попала белорусская авиакомпания «Белавиа». Одной из причин введения санкций было участие Белоруссии в перевозке мигрантов из стран Средней Азии.

В числе прочих ограничений европейские санкции не позволяют авиаперевозчику заключать новые лизинговые контракты с европейскими компаниями, также он был вынужден вернуть самолеты, которые взял у них в лизинг ранее.

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Теги
«Белавиа» ЕС санкции суд Евросоюза
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