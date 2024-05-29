На Алтае военного осудили на 7,5 лет за дезертирство в условиях мобилизации

На Алтае военного осудили на 7,5 лет за «отдых от службы»

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к семи с половиной годам заключения в колонии общего режима за самовольное оставление части, сообщает пресс-служба второго Восточного окружного военного суда в телеграм-канале.

Карточка дела военного опубликована на сайте гарнизонного суда.

В июле 2022 года Эдуард Барковский оставил место службы, «желая отдохнуть от исполнения обязанностей». Военнослужащий вернулся домой, а в январе 2024 года сам явился в военный следственный отдел.

В итоге мужчину осудили по ч. 3 ст. 338 Уголовного кодекса — дезертирство в условиях мобилизации или военного положения.

После начала военной операции на Украине российским военнослужащим периодически выносят приговоры об оставлении части или неявки в часть в установленный срок. В частности, в мае 2024 года на Сахалине военнослужащий получил два с половиной года общего режима за отказ участвовать в военной операции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2.1 ст. 332 Уголовного кодекса — неисполнение приказа.

В апреле мобилизованного в Ярославской области приговорили к пяти с половиной годам заключения из-за неявки в часть. Мужчина не явился по месту службы после неудачной операции, которую ему назначили из-за острой центральной серозной хориоретинопатии сетчатки.