Климатический маятник принесет в центр России аномальное тепло

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Последняя неделя мая в Центральной России будет малооблачной, среднесуточная температура превысит норму на два градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

«Климатический маятник, качнувшийся <...> из области аномального холода в летнее тепло, продолжит увеличивать положительное отклонение и завершит весну на высокой температурной ноте», — сообщил синоптик.

По его словам, в регионах Центральной России днем температура составит от +23 до +25.

В Москве такие высокие температурные показатели в конце весны фиксируют раз в 15 лет, добавил Тишковец. Синоптик предположил, что 31 мая 2024 года войдет в тройку рекордсменов за всю метеоисторию ВДНХ (там находится главная столичная метеостанция).

Ранее Тишковец сообщил, что в предстоящие выходные 25–26 мая в Центральной России наступит метеорологическое лето. Это значит, что среднесуточная температура установится на уровне 15 градусов тепла и выше. Специалист отметил, что наступление метеорологического лета в 2024 году совпадает с климатическим, которое обычно приходит 26 мая. Это совпадение синоптик назвал «двойным» летом.

О потеплении в Москве к концу мая сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Специалист рассказал, что температура воздуха в столице прогреется к 25–26 мая до 27 градусов. Погода в столице будет напоминать летнюю, отметил синоптик.