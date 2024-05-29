Песков заявил, что прямая линия с Путиным останется на повестке дня
Формат прямой линии с президентом Владимиром Путиным сохраняет свою актуальность в 2024 году, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Таким образом Песков подтвердил, что проведение прямой линии с Путиным в 2024 году остается в планах властей.
Прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина в 2023 году были объединены в единую трансляцию под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Она состоялась 14 декабря и продлилась четыре часа и четыре минуты. Мероприятие прошло в Гостином Дворе в Москве.
Прием вопросов от россиян начался 1 декабря и продолжался до начала мероприятия. Всего к концу прямого эфира организаторы получили около 3 млн вопросов. Путин ответил на несколько десятков из них.
В ходе программы президент рассказал, какие задачи ставит на новый президентский срок, когда будет мир на Украине, раскрыл численность российской группировки войск в зоне спецоперации и прокомментировал возможность возобновления работы закрытых аэропортов.
По данным единого измерителя телеаудитории Mediascope, объединенную прямую линию и пресс-конференцию Путина посмотрел каждый пятый житель городов России с населением больше 100 тыс. человек.
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