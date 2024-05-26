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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области два человека пострадали при атаке со стороны Украины

Врио губернатора Курской области сообщил об атаках ВСУ на три населенных пункта
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинские военные атаковали три населенных пункта в Курской области — поселок Краснооктябрьский, деревню Внезапное и село Гордеевка, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

В Краснооктябрьском при обстреле пострадала местная жительница, ее госпитализировали в Глушковскую районную больницу, рассказал Смирнов.

Деревню Внезапное в Кореневском районе атаковал дрон. В результате, по словам главы региона, работавший в поле механизатор получил контузию.

«В селе Гордеевка этого же сельсовета украинский коптер атаковал работающую на полях технику. Механизаторы не пострадали, повреждено два трактора», — написал врио губернатора.

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25 мая курское село Коровяковка попало под обстрел со стороны Украины. Пострадавших нет, но в результате атаки было повреждено электрическое оборудование, из-за чего несколько населенных пунктов остались без света, сообщил Смирнов.

В Курской области два человека пострадали при атаке со стороны Украины
В Курской области два человека пострадали при атаке со стороны Украины

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