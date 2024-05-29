Китайцы и немцы стали лидерами по заявкам на электронные визы в Россию

Граждане Китая стали лидерами среди иностранцев, получивших электронные визы в Россию, почти за полгода им выдали около 92 тыс. виз. Об этом сообщил глава консульского департамента МИД России Алексей Климов в интервью ТАСС.

«С начала текущего года по состоянию на середину мая было выдано около 178 тысяч единых электронных виз. Более половины из них (92 тыс.) получено гражданами Китая», — рассказал Климов.

На втором месте оказались граждане Германии с 14 тыс. виз, на третьем — граждане Турции с 13 тыс. виз. Затем идут Индия (10,5 тыс. виз) и Саудовская Аравия (более 8,5 тыс. виз), добавил глава консульского департамента.

Система оформления единых электронных виз в Россию для иностранных граждан заработала с 1 августа 2023 года. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом в качестве туриста, а также для участия в различных мероприятиях.

Срок действия визы — 60 календарных дней с момента получения, однако находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. Общая стоимость оформления электронной визы около $52. Ее могут оформить граждане 55 стран, в том числе недружественные.