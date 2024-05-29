 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Китайцы и немцы стали лидерами по заявкам на электронные визы в Россию

Китайцы и немцы стали лидерами среди получателей электронных виз в Россию

Граждане Китая стали лидерами среди иностранцев, получивших электронные визы в Россию, почти за полгода им выдали около 92 тыс. виз. Об этом сообщил глава консульского департамента МИД России Алексей Климов в интервью ТАСС.

«С начала текущего года по состоянию на середину мая было выдано около 178 тысяч единых электронных виз. Более половины из них (92 тыс.) получено гражданами Китая», — рассказал Климов.

На втором месте оказались граждане Германии с 14 тыс. виз, на третьем — граждане Турции с 13 тыс. виз. Затем идут Индия (10,5 тыс. виз) и Саудовская Аравия (более 8,5 тыс. виз), добавил глава консульского департамента.

Еврокомиссия увеличила стоимость шенгенской визы из-за инфляции
Общество
Фото:Семён Лиходеев / ТАСС

Система оформления единых электронных виз в Россию для иностранных граждан заработала с 1 августа 2023 года. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом в качестве туриста, а также для участия в различных мероприятиях.

Срок действия визы — 60 календарных дней с момента получения, однако находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. Общая стоимость оформления электронной визы около $52. Ее могут оформить граждане 55 стран, в том числе недружественные.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах

Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Теги
электронные визы Германия Китай визы МИД
Материалы по теме
Какие европейские страны реже выдавали визы россиянам в 2023 году
Политика
В Таиланде сократят срок пребывания в стране без визы для россиян
Общество
Болгария и Румыния начнут выдавать россиянам шенгенские визы с 1 апреля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 96,24 (-0,07) Инвестиции, 28 мая, 16:32 Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 88,44 (-0,25) Инвестиции, 28 мая, 16:32
Китайцы и немцы стали лидерами по заявкам на электронные визы в Россию Политика, 04:01
«Ведомости» узнали о новой работе не вошедших в правительство министров Политика, 03:51
Взрыв газа произошел в 13-этажном здании в США Общество, 03:34
ФРГ и Чехия призвали ЕС обдумать отказ от газа и нефти из России Политика, 03:10
Шольц призвал Запад предоставить Украине доступ к миллиардам долларов Политика, 02:55
«Ъ» узнал об ужесточении обвинения по делу о взрыве в Сергиевом Посаде Общество, 02:35
Суд назначил экс-замглавы офиса Зеленского залог в $247 тыс. Политика, 02:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МВФ назвал срок полного отказа ЕС от российских энергоресурсов Экономика, 01:55
Bloomberg узнал об использовании Россией криптовалюты для расчетов в КНР Бизнес, 01:42
Против директора оператора водоснабжения Дагестана завели дело о взятках Политика, 01:24
Telegraph узнала, что Зеленского просят не требовать от НАТО невозможного Политика, 01:08
США сочли плохим сигналом план России исключить «Талибан» из террористов Политика, 00:43
Минфин оценил годовые доходы бюджетов от изменения налогов Экономика, 00:40
Белоруссия приостановила участие в договоре о вооруженных силах в Европе Политика, 00:22