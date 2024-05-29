Взрыв газа произошел в 13-этажном здании в США

В США в здании банка произошел взрыв газа, пострадали семь человек

В американском штате Огайо произошел взрыв в 13-этажном здании, пострадали по меньшей мере семь человек, сообщают Associated Press и NBC News со ссылкой на местных властей.

ЧП произошло в центре города Янгстаун в Огайо. В здании, где произошел взрыв, располагается Chase Bank и несколько квартир. В результате взрыва первый этаж здания, где находится банк, получил повреждения.

Семеро пострадавших были доставлены в городскую больницу Мерси. Представитель больницы рассказал, что один человек находится в критическом состоянии.

В Агентстве по чрезвычайным ситуациям округа Махонинг сообщили, что произошел взрыв газа, в целом ситуация «нестабильная, но под контролем».

В январе взрыв газа произошел в отеле Sandman в американском городе Форт-Уэрт в Техасе. В итоге пострадал 21 человек. Все пострадавшие были госпитализированы, четыре человека получили серьезные ранения.

Один из очевидцев произошедшего сообщил CBS, что перед взрывом запахло газом, затем весь второй этаж отеля заполнился пылью и дымом. По словам мужчины, взрыв разрушил одну из лестниц, поэтому ему и другим находящимся внутри пришлось прыгать вниз, чтобы выбраться из здания.