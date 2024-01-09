При взрыве в отеле в Техасе пострадали 11 человек

В результате взрыва газа в отеле Sandman в американском городе Форт-Уэрт в Техасе пострадали 11 человек, сообщило местное подразделение телеканала CBS со ссылкой на службу скорой помощи MedStar.

Все пострадавшие были госпитализированы, три человека получили серьезные ранения. Один из очевидцев произошедшего сообщил телеканалу, что перед взрывом пахло природным газом, затем весь второй этаж отеля заполнился пылью и дымом. По словам мужчины, взрыв разрушил одну из лестниц, поэтому ему и другим людям пришлось прыгать вниз, чтобы выбраться из здания.

4 января в кафе города Уральск в Казахстане произошел взрыв газа, в результате чего обрушилось здание и начался пожар. Взрыв произошел в двухэтажном кафе RIZYQ. Здание обрушилось на площади 110 кв. м, площадь пожара составила 25 кв. м. Из-под обрушившихся конструкций достали шесть человек, пятеро из них госпитализировали. Два человека погибли.