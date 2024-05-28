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Политика ,  
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Лидера молдавской партии «Шанс» выпустили из аэропорта после задержания

Лидера молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексея Лунгу, который прилетел из России, задержали в аэропорту Кишинева и продержали там более трех часов, сообщает Sputnik Молдова.

Лунгу вернулся в Молдавию из Москвы, где он участвовал в форуме БРИКС.

По словам офицера Пограничной полиции республики, причиной задержания лидера «Шанса» стали «запрещенные предметы», которые были у него найдены.

Спустя примерно три часа Лунгу выпустили из аэропорта. «Я попросил сегодня предоставить мне документы и причины, по которым меня задерживают. Мне прямым текстом сказали, что ничего этого не дадут», — рассказал лидер партии после выхода из здания аэропорта. Он назвал свое задержание постоянным и непрекращающимся давлением на оппозицию со стороны PAS (правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность»).

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Партия «Шанс» была создана летом 2023 года. В парламенте Молдавии она не состоит. В мае 204 года молдавский Минюст допустил, что партии «Шанс» запретят участвовать в выборах президента осенью текущего года.

В апреле в аэропорту Кишинева была задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул. Тогда она вернулась из Москвы, где участвовала в съезде молдавской оппозиции. В республике против Гуцул заведено уголовное дело.

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Молдавия оппозиционная партия задержание Кишинев аэропорты
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