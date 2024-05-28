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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области во второй раз за день объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

На территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Около 40 минут назад сирены включили в Белгороде и Белгородском районе.

Находящихся дома граждан глава области призвал не подходить к окнам и укрыться в коридоре, ванной или кладовой. Тех, кто находится на улице, — спуститься в укрытие.

Сигнал продлился семь минут — с 21:44 до 21:51 мск. Его отменили во всем регионе.

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Белгородская область, как и другие приграничные районы, регулярно попадает под обстрелы и атаки со стороны Украины. В частности, в ночь на 27 мая был обстрелян Шебекинский район — одноименный город и село Муром. Погибших и пострадавших не было, повреждения получили многоквартирный дом и несколько частных, автомобили и линия газоснабжения.

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Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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