В Белгородской области во второй раз за день объявили ракетную опасность
На территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Около 40 минут назад сирены включили в Белгороде и Белгородском районе.
Находящихся дома граждан глава области призвал не подходить к окнам и укрыться в коридоре, ванной или кладовой. Тех, кто находится на улице, — спуститься в укрытие.
Сигнал продлился семь минут — с 21:44 до 21:51 мск. Его отменили во всем регионе.
Белгородская область, как и другие приграничные районы, регулярно попадает под обстрелы и атаки со стороны Украины. В частности, в ночь на 27 мая был обстрелян Шебекинский район — одноименный город и село Муром. Погибших и пострадавших не было, повреждения получили многоквартирный дом и несколько частных, автомобили и линия газоснабжения.
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