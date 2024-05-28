В Белгородской области во второй раз за день объявили ракетную опасность

Фото: Мария Лисицына / РБК

На территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Около 40 минут назад сирены включили в Белгороде и Белгородском районе.

Находящихся дома граждан глава области призвал не подходить к окнам и укрыться в коридоре, ванной или кладовой. Тех, кто находится на улице, — спуститься в укрытие.

Сигнал продлился семь минут — с 21:44 до 21:51 мск. Его отменили во всем регионе.

Белгородская область, как и другие приграничные районы, регулярно попадает под обстрелы и атаки со стороны Украины. В частности, в ночь на 27 мая был обстрелян Шебекинский район — одноименный город и село Муром. Погибших и пострадавших не было, повреждения получили многоквартирный дом и несколько частных, автомобили и линия газоснабжения.