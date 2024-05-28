Ватикан извинился за оскорбление геев папой римским
Ватикан извинился за оскорбление гомосексуалов папой римским Франциском, которое он допустил во время встречи с епископами, передает агентство ANSA со ссылкой на пресс-службу Ватикана.
На встрече понтифик, в частности, затронул присутствие геев в семинариях. Вместо политкорректного высказывания он описал гомосексуальные отношения вульгарным словом.
Corriere della Sera отмечает, что после этого в зале была мертвая тишина. Издание предположило, что выбранное слово было случайной оговоркой.
«Папа никогда не намеревался оскорблять или выражаться гомофобными терминами, и он приносит свои извинения тем, кто был оскорблен использованием термина», — говорится в сообщении пресс-службы Ватикана.
Папа римский ранее выступал в поддержку ЛГБТ (признано экстремистским движением и запрещено в России) — призывал разрешить им регистрировать брак, а также принимать крещение и быть крестными родителями и свидетелями на свадьбе в церкви.
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