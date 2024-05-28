Ватикан извинился за оскорбление геев папой римским

Папа римский Франциск (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Ватикан извинился за оскорбление гомосексуалов папой римским Франциском, которое он допустил во время встречи с епископами, передает агентство ANSA со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

На встрече понтифик, в частности, затронул присутствие геев в семинариях. Вместо политкорректного высказывания он описал гомосексуальные отношения вульгарным словом.

Corriere della Sera отмечает, что после этого в зале была мертвая тишина. Издание предположило, что выбранное слово было случайной оговоркой.

«Папа никогда не намеревался оскорблять или выражаться гомофобными терминами, и он приносит свои извинения тем, кто был оскорблен использованием термина», — говорится в сообщении пресс-службы Ватикана.

Папа римский ранее выступал в поддержку ЛГБТ (признано экстремистским движением и запрещено в России) — призывал разрешить им регистрировать брак, а также принимать крещение и быть крестными родителями и свидетелями на свадьбе в церкви.