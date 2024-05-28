Власти объяснили звук взрыва в Ростовской области
Звук взрыва, прозвучавший в Константиновском районе Ростовской области, вероятно, связан с работой авиации — ее переходом на сверхзвуковой режим полета, сообщил глава районной администрации Виталий Дьячкин.
«Предполагаю, что это был переход самолета на сверхзвук», — написал он в телеграм-канале. Информации о падении обломков, разрушениях и пострадавших не поступало, добавил Дьячкин.
В конце марта жители Ростова-на-Дону сообщили о сильном грохоте в небе над городом. Губернатор Василий Голубев также объяснил его работой авиации. В середине мая на ростовской топливной базе произошли взрывы — причиной стала атака беспилотников.
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