Власти объяснили звук взрыва в Ростовской области

Виталий Дьячкин (Фото: vitalydyachkin / Telegram)

Звук взрыва, прозвучавший в Константиновском районе Ростовской области, вероятно, связан с работой авиации — ее переходом на сверхзвуковой режим полета, сообщил глава районной администрации Виталий Дьячкин.

«Предполагаю, что это был переход самолета на сверхзвук», — написал он в телеграм-канале. Информации о падении обломков, разрушениях и пострадавших не поступало, добавил Дьячкин.

В конце марта жители Ростова-на-Дону сообщили о сильном грохоте в небе над городом. Губернатор Василий Голубев также объяснил его работой авиации. В середине мая на ростовской топливной базе произошли взрывы — причиной стала атака беспилотников.