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Политика ,  
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Власти объяснили звук взрыва в Ростовской области

Власти объяснили звук взрыва в Ростовской области переходом авиации на сверхзвук
Виталий Дьячкин
Виталий Дьячкин (Фото: vitalydyachkin / Telegram)

Звук взрыва, прозвучавший в Константиновском районе Ростовской области, вероятно, связан с работой авиации — ее переходом на сверхзвуковой режим полета, сообщил глава районной администрации Виталий Дьячкин.

«Предполагаю, что это был переход самолета на сверхзвук», — написал он в телеграм-канале. Информации о падении обломков, разрушениях и пострадавших не поступало, добавил Дьячкин.

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В конце марта жители Ростова-на-Дону сообщили о сильном грохоте в небе над городом. Губернатор Василий Голубев также объяснил его работой авиации. В середине мая на ростовской топливной базе произошли взрывы — причиной стала атака беспилотников.

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Теги
Ростов-на-Дону взрыв сверхзвуковой транспорт
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