В Екатеринбурге предложили отправлять бездомных собак на военную операцию
Депутат городской думы Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак в зону военной операции на Украине. Об этом он заявил на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности, трансляция шла на сайте законодательного органа.
Председатель комитета по экологии администрации города Игорь Русинов на заседании рассказал, что с 2019 года на территории города отловили порядка 4 тыс. беспризорных животных, 1,2 тыс. собак передали на постоянное содержание новым владельцам или в зоозащитные организации. С начала 2024 года сотрудники городских служб отловили порядка 240 животных, из них 62 удалось пристроить.
По словам депутата Зиганшина, в Екатеринбурге есть только один муниципальный приют, в нем может находиться не более 100 животных. Сейчас в приюте содержатся 95 собак, из них 22 — на пожизненном содержании, рассказал он.
Зиганшин во время дискуссии спросил у директора свердловского департамента ветеринарии Евгения Трушкина: «Во время Великой Отечественной войны 70 тыс. собак принимали участие в боевых действиях. У нас идет СВО (специальная военная операция. — РБК). Может, имеет смысл найти применение собачкам там?»
«Там своих собак достаточно. Брошенных и тех, которые в том числе в СВО участвуют», — ответил Трушкин.
Президент России Владимир Путин 24 июля 2023 года наделил регионы правом усыплять бездомных собак, которые нападают на людей, подписав соответствующий закон. Губернаторы и законодательные собрания получили возможность устанавливать свой порядок обращения с бездомными животными в каждом из регионов.
Закон вызвал резкую критику со стороны зоозащитников, которые подавали обращения с просьбами не допустить введения эвтаназии в отношении бездомных животных и сохранить существующую систему отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска.
Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в разговоре с РБК подчеркнул, что в принятом законе «сохранено несколько конкретных пунктов, которые фиксируют, что обращение с безнадзорными животными может производиться регионами только на основах гуманности и недопущения жестокого обращения с ними». Тем не менее после принятия закона сразу в нескольких регионах разрешили усыплять бездомных животных, представляющих опасность.
Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд
В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео
С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности
Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло
FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России
Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности
В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео
Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика
В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай
«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах
Безалкогольное вино: альтернатива или нет