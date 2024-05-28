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Военная операция на Украине ,  
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В Екатеринбурге предложили отправлять бездомных собак на военную операцию

В Екатеринбурге депутат предложил отправлять бездомных собак на военную операцию
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Депутат городской думы Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак в зону военной операции на Украине. Об этом он заявил на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности, трансляция шла на сайте законодательного органа.

Председатель комитета по экологии администрации города Игорь Русинов на заседании рассказал, что с 2019 года на территории города отловили порядка 4 тыс. беспризорных животных, 1,2 тыс. собак передали на постоянное содержание новым владельцам или в зоозащитные организации. С начала 2024 года сотрудники городских служб отловили порядка 240 животных, из них 62 удалось пристроить.

По словам депутата Зиганшина, в Екатеринбурге есть только один муниципальный приют, в нем может находиться не более 100 животных. Сейчас в приюте содержатся 95 собак, из них 22 — на пожизненном содержании, рассказал он.

Зиганшин во время дискуссии спросил у директора свердловского департамента ветеринарии Евгения Трушкина: «Во время Великой Отечественной войны 70 тыс. собак принимали участие в боевых действиях. У нас идет СВО (специальная военная операция. — РБК). Может, имеет смысл найти применение собачкам там?»

«Там своих собак достаточно. Брошенных и тех, которые в том числе в СВО участвуют», — ответил Трушкин.

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Президент России Владимир Путин 24 июля 2023 года наделил регионы правом усыплять бездомных собак, которые нападают на людей, подписав соответствующий закон. Губернаторы и законодательные собрания получили возможность устанавливать свой порядок обращения с бездомными животными в каждом из регионов.

Закон вызвал резкую критику со стороны зоозащитников, которые подавали обращения с просьбами не допустить введения эвтаназии в отношении бездомных животных и сохранить существующую систему отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в разговоре с РБК подчеркнул, что в принятом законе «сохранено несколько конкретных пунктов, которые фиксируют, что обращение с безнадзорными животными может производиться регионами только на основах гуманности и недопущения жестокого обращения с ними». Тем не менее после принятия закона сразу в нескольких регионах разрешили усыплять бездомных животных, представляющих опасность.

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Теги
Екатеринбург бездомные животные бродячие собаки Военная операция на Украине
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