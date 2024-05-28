Роскомнадзор: уведомлений об утечках персональных данных от СДЭК не поступало

РКН сообщил, что не получал от СДЭК сведений об утечках данных клиентов

Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

Оператор доставки документов и грузов СДЭК («Служба доставки экспресс-курьер») не направлял Роскомнадзору уведомлений об утечках персональных данных клиентов, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В РКН пояснили, что согласно закону «О персональных данных» оператор, допустивший их утечку, обязан в течение 24 часов уведомить регулятора об этом.

«По состоянию на 17:00 28 мая 2024 года такие уведомления в ведомство от СДЭК не поступили», — сообщили РБК в Роскомнадзоре.

СДЭК приостановил обработку заказов утром 26 мая, спустя день сайт службы перестал открываться. В компании РБК пояснили, что сервис столкнулся с техническим сбоем. Прием и выдачу посылок не возобновят до его устранения, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов, добавили в СДЭК.

Ошибка произошла в работе вычислительной инфраструктуры, что также нарушило работу сайта и приложения. Технические специалисты решают проблему, заверил тогда оператор и принес извинения.

Ответственность за сбой в работе СДЭК взяла на себя хакерская группа Head Mare.

Директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен заверил, что пункты выдачи заказов компании восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая. «Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы», — сказал он.