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Бизнес ,  
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СДЭК назвала сроки восстановления работы

СДЭК: пункты выдачи заказов не позднее 29 мая восстановят выдачу отправлений
Это произойдет не позднее 29 мая. Ответственность за неполадки в работе сервиса взяла на себя хакерская группа Head Mare
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Пункты выдачи заказов (ПВЗ) оператора доставки документов и грузов СДЭК («Служба доставки экспресс-курьер») восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая. Об этом директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен сообщил «РИА Новости».

«Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы», — сказал он.

РБК направил запрос в пресс-службу СДЭК.

Ответственность за сбой в работе СДЭК взяла на себя хакерская группа Head Mare. Об этом она написала в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована на территории России).

Ранее пресс-служба СДЭК сообщила, что сервис не смог возобновить выдачу заказов после обширного технического сбоя.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Компания заверила, что посылки клиентов находятся в безопасности, а сотрудники делают все необходимое, чтобы они скорее оказались у владельцев. «По итогам разрешения этой ситуации мы примем все меры для предотвращения ее повторения», — отметили в сервисе.

Утром 26 мая СДЭК приостановила обработку заказов, а спустя сутки сайт сервиса перестал открываться. В компании говорили РБК, что сервис столкнулся с техническим сбоем.

СДЭК основали в 2000 году, компания работает по модели франшизы. На конец первого полугодия 2023 года у сервиса было более 4,3 тыс. пунктов выдачи заказов в 31 стране, в том числе 3,8 тыс. в России. По итогам прошлого года выручка «СДЭК-Глобал» по РСБУ выросла на 36,4%, до 34,33 млрд руб. Чистая прибыль компании также увеличилась на 43,3%, до 1,49 млрд руб.

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