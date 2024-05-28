СДЭК назвала сроки восстановления работы

Это произойдет не позднее 29 мая. Ответственность за неполадки в работе сервиса взяла на себя хакерская группа Head Mare

Фото: Андрей Любимов / РБК

Пункты выдачи заказов (ПВЗ) оператора доставки документов и грузов СДЭК («Служба доставки экспресс-курьер») восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая. Об этом директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен сообщил «РИА Новости».

«Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы», — сказал он.

РБК направил запрос в пресс-службу СДЭК.

Ответственность за сбой в работе СДЭК взяла на себя хакерская группа Head Mare. Об этом она написала в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована на территории России).

Ранее пресс-служба СДЭК сообщила, что сервис не смог возобновить выдачу заказов после обширного технического сбоя.

Компания заверила, что посылки клиентов находятся в безопасности, а сотрудники делают все необходимое, чтобы они скорее оказались у владельцев. «По итогам разрешения этой ситуации мы примем все меры для предотвращения ее повторения», — отметили в сервисе.

Утром 26 мая СДЭК приостановила обработку заказов, а спустя сутки сайт сервиса перестал открываться. В компании говорили РБК, что сервис столкнулся с техническим сбоем.