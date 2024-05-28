Минобороны назвало признаки подготовки ВСУ к применению токсичных веществ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют применить токсичные вещества в зоне военной операции, поэтому Киев просит поставить больше средств противохимической защиты, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны Игорь Кириллов.
«О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны», — отметил Кириллов.
Он добавил, что особую обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества «Табун». Его внесли в Конвенцию ООН о запрещении химического оружия 1993 года в список токсических химикатов 1-А.
Кириллов отметил, что военным удалось зафиксировать «многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном». По его словам, случаи применения запрещенных химвеществ обнаружили в Донецке, Горловке, Артемовске и других населенных пунктах.
Минобороны России неоднократно обвиняло Украину в подготовке провокаций с использованием химического оружия, в том числе на территории Украины. В ответ украинские власти заявили, что страна строго придерживается своих обязательств в рамках конвенции и не только никогда не владела химическим оружием, но и не собиралась его разрабатывать или применять.
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