Путин пожалел, что военными на Украине командует не Лукашенко
Если бы украинскими войсками командовали люди, которые руководствуются национальными интересами, конфликт в этой стране давно можно было бы разрешить, заявил президент России Владимир Путин.
Он в шутку посетовал, что Вооруженными силами Украины не командует президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«К сожалению, пока Александр Григорьевич [Лукашенко] военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению, мы бы нашли развязки с Украиной», — сказал Путин журналистам по итогам визита в Узбекистан.
Сейчас, по словам российского президента, Украиной управляют те, кто руководствуется «интересами своих хозяев в Европе или за океаном».
В феврале 2024 года Лукашенко заявил, что Киев не должен ставить предварительные условия для начала переговоров с Россией, а ориентироваться в таких переговорах нужно на мнение военных.
По его словам, «всегда есть с кем говорить о мире» и Россия могла бы вести переговоры непосредственно с украинскими военными, а не политическим руководством Украины.
«Военные Украины имеют несколько, мягко говоря, отличную точку зрения и позицию от политиков и президента Зеленского», — отметил Лукашенко.
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