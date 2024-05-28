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Военная операция на Украине ,  
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Путин пожалел, что военными на Украине командует не Лукашенко

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин и&nbsp;Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Если бы украинскими войсками командовали люди, которые руководствуются национальными интересами, конфликт в этой стране давно можно было бы разрешить, заявил президент России Владимир Путин.

Он в шутку посетовал, что Вооруженными силами Украины не командует президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«К сожалению, пока Александр Григорьевич [Лукашенко] военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению, мы бы нашли развязки с Украиной», — сказал Путин журналистам по итогам визита в Узбекистан.

Сейчас, по словам российского президента, Украиной управляют те, кто руководствуется «интересами своих хозяев в Европе или за океаном».

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Александр Лукашенко

В феврале 2024 года Лукашенко заявил, что Киев не должен ставить предварительные условия для начала переговоров с Россией, а ориентироваться в таких переговорах нужно на мнение военных.

По его словам, «всегда есть с кем говорить о мире» и Россия могла бы вести переговоры непосредственно с украинскими военными, а не политическим руководством Украины.

«Военные Украины имеют несколько, мягко говоря, отличную точку зрения и позицию от политиков и президента Зеленского», — отметил Лукашенко.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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