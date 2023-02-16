Лукашенко рассказал, как Киев может договориться с Россией

Лукашенко: для переговоров о мире с Россией Киев не должен ставить предварительные условия

Александр Лукашенко (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Киев не должен ставить предварительные условия для начала переговоров с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА. Ориентироваться в таких переговорах нужно на мнение военных.

«С Россией можно договориться о невероятном. Точка. О невероятном. Но надо делать шаги в этом направлении. И не ставить предварительные условия перед тем, как сесть за стол переговоров. Поставить предварительные условия типа «уходите с территории, которую вы захватили», вроде бы справедливо, но в данном случае это говорит о том, что они не хотят садиться за стол переговоров», — объяснил белорусский лидер.

По его словам, «всегда есть с кем говорить о мире» и Россия могла бы вести его непосредственно с украинскими военными, а не политическим руководством Украины. «Военные Украины имеют несколько, мягко говоря, отличную точку зрения и позицию от политиков и президента Зеленского», отметил он.

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