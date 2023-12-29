ФСБ внесла батальон «Айдар» в список террористических организаций

ФСБ включила украинский нацбатальон «Айдар» в список террористических организаций (он ранее был признан экстремистским и запрещен в России). Подразделение основано в 2014 году и подчинено Минобороны Украины

Фото: Ирина Реброва / Shutterstock

Федеральная служба безопасности внесла украинский батальон «Айдар» (признан экстремистским и запрещен в России) в единый реестр террористических организаций. Решение о признании подразделения террористическим принял Южный окружной военный суд в сентябре этого года, оно вступило в силу в ноябре.

Запись о «террористическом сообществе «Айдар» стала 49-й в реестре ФСБ.

24-й батальон территориальной обороны «Айдар» был создан в мае 2014 года по инициативе коменданта «Самообороны Майдана» Сергея Мельничука и официально подчинен Минобороны Украины.

В начале марта прошлого года российское Минобороны отчиталось об уничтожении командно-наблюдательного пункта «Айдара» с беспилотника «Иноходец» управляемым авиационным боеприпасом на территории ДНР. В том же месяце ведомство заявило о прорыве обороны батальона в регионе.

В прошлом году в апреле при попытке въехать в Россию в потоке беженцев был задержан участник «Айдара», уроженец Крыма Дмитрий Мурыга. В мае его арестовали, в том же месяце Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.

В июне этого года Мурыгу приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинениям по ч. 2 ст. 208 УК (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам России) и ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

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Обвиняемый признавался, что в 2015 году вступил в батальон и выполнял задачи на территории Луганской народной республики, в том числе участвовал в «спецоперации по подрыву моста, в результате которой погибли служащие Народной милиции ЛНР». Изначально он вошел в состав батальона в качестве рядового, но затем занял должность заместителя командира подразделения «Айдара» в Лисичанске.