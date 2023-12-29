 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ внесла батальон «Айдар» в список террористических организаций

ФСБ внесла украинский нацбатальон «Айдар» в список террористических организаций
Сюжет
Военная операция на Украине
ФСБ включила украинский нацбатальон «Айдар» в список террористических организаций (он ранее был признан экстремистским и запрещен в России). Подразделение основано в 2014 году и подчинено Минобороны Украины
Фото: Ирина Реброва / Shutterstock
Фото: Ирина Реброва / Shutterstock

Федеральная служба безопасности внесла украинский батальон «Айдар» (признан экстремистским и запрещен в России) в единый реестр террористических организаций. Решение о признании подразделения террористическим принял Южный окружной военный суд в сентябре этого года, оно вступило в силу в ноябре.

Запись о «террористическом сообществе «Айдар» стала 49-й в реестре ФСБ.

24-й батальон территориальной обороны «Айдар» был создан в мае 2014 года по инициативе коменданта «Самообороны Майдана» Сергея Мельничука и официально подчинен Минобороны Украины.

Суд приговорил участника нацбатальона «Айдар» Мурыгу к 16 годам колонии
Политика
Денис Мурыга

В начале марта прошлого года российское Минобороны отчиталось об уничтожении командно-наблюдательного пункта «Айдара» с беспилотника «Иноходец» управляемым авиационным боеприпасом на территории ДНР. В том же месяце ведомство заявило о прорыве обороны батальона в регионе.

В прошлом году в апреле при попытке въехать в Россию в потоке беженцев был задержан участник «Айдара», уроженец Крыма Дмитрий Мурыга. В мае его арестовали, в том же месяце Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.

В июне этого года Мурыгу приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинениям по ч. 2 ст. 208 УК (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам России) и ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Обвиняемый признавался, что в 2015 году вступил в батальон и выполнял задачи на территории Луганской народной республики, в том числе участвовал в «спецоперации по подрыву моста, в результате которой погибли служащие Народной милиции ЛНР». Изначально он вошел в состав батальона в качестве рядового, но затем занял должность заместителя командира подразделения «Айдара» в Лисичанске.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ФСБ террористическая организация «Айдар»
Материалы по теме
Суд приговорил участника нацбатальона «Айдар» Мурыгу к 16 годам колонии
Политика
Замкомандира украинского нацбатальона «Айдар» арестовали в Ростове
Политика
ТАСС и «РИА Новости» сообщили о сдаче в плен командования «Айдара»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 100,55 (-0,79) Инвестиции, 28 дек, 16:44 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 90,3 (-1,4) Инвестиции, 28 дек, 16:44
НАТО отчиталась о более 300 вылетах для перехвата российской авиации Политика, 16:22
«Реал» объявил о продлении контракта с Анчелотти Спорт, 16:02
В Германии женщина погибла при наезде грузовика на группу пешеходов Общество, 15:58
ФСБ внесла батальон «Айдар» в список террористических организаций Политика, 15:57
Минобороны сообщило об уничтожении ракет HARM над Белгородской области Политика, 15:50
Красную площадь закроют на новогоднюю ночь Общество, 15:46
В Индонезии арестовали 26 человек за нелегальный майнинг Крипто, 15:44
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
ESG-дайджест: компас устойчивого развития в 2023 году РБК и Сбер, 15:42
Sport 5 узнал о планах футболиста «Динамо» получить гражданство Израиля Спорт, 15:41
Мосбиржа сообщила об изменении в торгах акциями «Транснефти» из-за сплита Инвестиции, 15:38
Президент Аргентины в письме Путину сообщил об отказе от участия в БРИКС Политика, 15:35
Последствия снегопада в Челябинске. Видео Общество, 15:31
Гладков сообщил о повреждении 20 домов при обстреле поселка из «Града» Политика, 15:21
Роман Троценко продал контрольный пакет корпорации АЕОН Бизнес, 15:18