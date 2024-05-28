Правительство посчитало преждевременной разблокировку Twitter в России
Разблокировка соцсети X (прежнее название — Twitter) в России сейчас невозможна, поскольку в ней еще остался незаконный контент. Об этом говорится в ответе правительства России на вопросы депутатов Госдумы, передает ТАСС.
«До настоящего времени не все противоправные материалы удалены с данной интернет-платформы, вследствие чего разблокировка социальной сети X представляется преждевременной», — заявили в правительстве.
Роскомнадзор заблокировал Twitter в начале марта 2022 года. Регулятор объяснил такой шаг тем, что на площадке распространяется «недостоверная общественно значимая информация по тематике специальной военной операции на Украине».
В апреле 2023 года депутаты из всех фракций Госдумы подписали обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой рассмотреть возможность разблокировки соцсети Х в России. Подписи поставили 22 депутата, больше всего (14 человек) — от партии «Новые люди».
В обращении депутаты заявили, что «политика социальной сети Twitter изменилась со сменой владельца». По их словам, платформа «перестала дискриминировать государственные органы Российской Федерации и журналистов» после того, как ее купил американский бизнесмен Илон Маск.
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