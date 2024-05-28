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Технологии и медиа ,  
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Правительство посчитало преждевременной разблокировку Twitter в России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Разблокировка соцсети X (прежнее название — Twitter) в России сейчас невозможна, поскольку в ней еще остался незаконный контент. Об этом говорится в ответе правительства России на вопросы депутатов Госдумы, передает ТАСС.

«До настоящего времени не все противоправные материалы удалены с данной интернет-платформы, вследствие чего разблокировка социальной сети X представляется преждевременной», — заявили в правительстве.

Роскомнадзор заблокировал Twitter в начале марта 2022 года. Регулятор объяснил такой шаг тем, что на площадке распространяется «недостоверная общественно значимая информация по тематике специальной военной операции на Украине».

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В апреле 2023 года депутаты из всех фракций Госдумы подписали обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой рассмотреть возможность разблокировки соцсети Х в России. Подписи поставили 22 депутата, больше всего (14 человек) — от партии «Новые люди».

В обращении депутаты заявили, что «политика социальной сети Twitter изменилась со сменой владельца». По их словам, платформа «перестала дискриминировать государственные органы Российской Федерации и журналистов» после того, как ее купил американский бизнесмен Илон Маск.

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Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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